Christina Ricci e il dolcissimo benvenuto a Cleopatra | “Siamo già innamorati di te”

(Di giovedì 9 dicembre 2021)dà il, la sua secondogenita nata lo scorso mercoledì dall’unione con il marito Mark Hampton. La coppia ha espresso tutto l’amore per la piccola Cleo postando un video sui social con tanto di dedica:cosìdi lei!e ilalla figliaL’attrice e ora neomammaha annunciato la notizia della nascita della sua seconda figlia, la piccolasu Instagram. Nel video di alcuni secondi postato sul profilo privato dellasi vede la piccola Cleo in ospedale beata e serena subito dopo la nascita. Baby Cleo è qui. ...

Advertising

Johnlin28373853 : RT @cineasimetrico: Christina Ricci - OhMyYumYum : RT @cineasimetrico: Christina Ricci - cineasimetrico : Christina Ricci - RCinquigranno : RT @MoreMovies4U: Christina Ricci #actor #film #movies ?????? - tioricocampos : RT @MoreMovies4U: Christina Ricci #actor #film #movies ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Christina Ricci

GravidanzaOnLine.it

... Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, per la TV Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl " L'amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (TV Quantico),(TV ...Tra i nuovi acquisti, invece, la reginetta delle arti marziali Jessica Henwick , Yahya Abdul - Mateen II , nel ruolo di un giovane Morpheus nonché Priyanka Chopra ein ruoli per il ...'Siamo già innamorati di te', questa la didascalia che accompagna il video di Christina Ricci diventata mamma di Cleopatra.E così, in meno di 48 ore, la star ha impartito già due lezioni di stile, e una ancora più importante: sperimentare con la moda è sempre divertente, anche - e forse persino di più - con il pancione. A ...