Chiara Ferragni e il compleanno - Fedez reagisce così in diretta

(Di martedì 14 maggio 2024) Qualche giorno faha spento 37 candeline, quest’anno però al suo fianco c’era un grande assente: suo marito. I due ormai hanno messo fine al loro matrimonio, ma la speranza dei fan che la fiamma possa riaccendersi non si placa. Ecco qual è stata la reazione del rapper inproprio nel giorno deldisono ormai sempre più lontani apparentemente. Eppure, in privato sembrano aver mantenuto un rapporto per quanto più possibile civile, per la tutela dei propri figli. Ma nel giorno deldell’imprenditrice digitale purtroppo sono mancati gli auguri da parte di suo marito. Eppure, intelevisiva il ...

We are coming back. “Stiamo tornando” scrive Chiara Ferragni sui social. Un plurale maiestatis che svela come, dopo il periodo alquanto burrascoso, l’influencer sia pronta a rimettersi in gioco. Il suo profilo Instagram, più attivo di giorno in ...

Mastrocola contro gli influencer: “Smettiamo di seguirli e viviamo la nostra vita” - Mastrocola contro gli influencer: “Smettiamo di seguirli e viviamo la nostra vita” - La scrittrice Paola Mastrocola, sulla scia delle polemiche che hanno coinvolto Fedez e chiara ferragni, ha pubblicato su La Stampa una riflessione critica sul mondo degli influencer.

Selvaggia Lucarelli: "Chiara Ferragni si è venduta come imprenditrice digitale, in realtà faceva tutto Fabio Damato. In ufficio non faceva riunioni" - Selvaggia Lucarelli: "chiara ferragni si è venduta come imprenditrice digitale, in realtà faceva tutto Fabio Damato. In ufficio non faceva riunioni" - Selvaggia Lucarelli risponde a Fedez: "Non si occupa di me perché dice che sono un tema minore Farebbe bene a farlo". Poi: "Il pestaggio di Iovino avvenuto sotto casa mia, ho visto le carte dei vigil ...

Chiara Ferragni, viaggio a Dubai di 24 ore: «Qualcosa di importante...». Con chi sono i figli - chiara ferragni, viaggio a Dubai di 24 ore: «Qualcosa di importante...». Con chi sono i figli - chiara ferragni si lascia alle spalle il Pandoro-gate e la separazione da Fedez e vola a Dubai. L'imprenditrice digitale che il 7 maggio ha festeggiato con un party a Milano 37 anni, ha deciso ...