Hockey ghiaccio - vittorie pesanti per Norvegi - Franc -a, Lettonia e Canada che rischia grosso con l’Austria

(Di martedì 14 maggio 2024) Prosegue, ed entra sempre più nel vivo, il Mondiale di2024 in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Anche oggi abbiamo assistito a quattro incontri importanti che sono andati a delineare in maniera più chiara le classifiche dei due raggruppamenti. Andiamo a vedere come sono andate le cose. GRUPPO A DANIMARCA –A 0-2: la sfida, decisamente combattuta, ha visto i norvegesi sbloccare il punteggio al 27:45 con la rete di Brandsegg-Nygard. La Danimarca cerca il pareggio, ma a porta vuota arriva il 2-0 di Salsten a 11 secondi dalla sirena conclusiva.– AUSTRIA 7-6 dopo overtime: i canadesi passano a condurre dopo soli 6:34 con Cozens, quindi raddoppio immediato di Guhle al 9:21.prova a riaprire subito il match con Nissner al 10:11, quindi arriva il 3-1 di Byram al ...

nella giornata odierna è andata in scena una importantissima domenica dei Mondiali di Hockey ghiaccio . L’edizione 2024 della Top Division è in corso di svolgimento in Repubblica Ceca e il programma odierno prevedeva ben sei incontri che, ...

Il presidente della federazione russa di Hockey su ghiaccio , Vladislav Tretyak, non chiude le porte alla possibilità di giocare partite amichevoli contro il Canada : “Stiamo pensa ndo a come organizzare amichevoli contro il Canada e non è necessario ...

Hockey ghiaccio, vittorie pesanti per Norvegia, Francia, Lettonia e Canada che rischia grosso con l’Austria - hockey ghiaccio, vittorie pesanti per Norvegia, Francia, Lettonia e Canada che rischia grosso con l’Austria - Prosegue, ed entra sempre più nel vivo, il Mondiale di hockey ghiaccio 2024 in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Anche oggi abbiamo assistito a ...

Hockey ghiaccio, Mondiali 2024: la Slovacchia batte gli States! Successi anche per Svizzera, Finlandia e Svezia - hockey ghiaccio, Mondiali 2024: la Slovacchia batte gli States! Successi anche per Svizzera, Finlandia e Svezia - La terza giornata dei Mondiali 2024 di hockey su ghiaccio è ufficialmente andata in archivio, fra le piste di Praga e Ostrava, in Repubblica Ceca. Ecco ...

L’HCL incontra i tifosi al Lido di Agno - L’HCL incontra i tifosi al Lido di Agno - animerà sul palco una chiacchierata condotta dal giornalista Enrico Carpani tra Mondiali di hockey su ghiaccio (da poco terminati) ed Europei di calcio ormai alle porte.