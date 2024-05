F1 - qualifiche GP Imola 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) Il circuito Enzo e Dino Ferrari diè pronto a ospitare il settimo round della stagionedi Formula 1. Il Circus ritorna in terra emiliana dopo un anno di assenza, con il Gran Premio del 2023 cancellato a causa della devastante alluvione che aveva colpito la zona in quelle settimane. Ad oggi, però,è pronta a ripartire, e il paddock tornerà ad occupare l’autodromo tra il 17 e il 19 di maggio. La Formula 1 torna alla tradizionaleazione dopo due gare sprint; sono dunque previste tre prove libere, una sessione die una gara domenicale. Leandranno in scena nella giornata di sabato 18 maggio, qualche ora dopo l’ultima sessione di prove libere. L’ultima pole position, assegnata nel 2022, era andata a Max Verstappen, che questo weekend cercherà ...