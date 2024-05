A rischio il programma di inchieste di Sabrina Giannini su Rai3: “Portata all’esasperazione come Fazio” - A rischio il programma di inchieste di sabrina Giannini su Rai3: “Portata all’esasperazione come Fazio” - La denuncia di sabrina Giannini, autrice e conduttrice di Indovina chi viene a cena, format d’inchiesta dedicato alla sostenibilità in onda su Rai3 ...

Sabrina Giannini: “Forse vogliono esasperarmi come con Amadeus e Fazio”/ “Dalla Rai nessuna certezza…” - sabrina Giannini: “Forse vogliono esasperarmi come con Amadeus e Fazio”/ “Dalla Rai nessuna certezza…” - sabrina Giannini - intervistata da Il Fatto Quotidiano - si è sfogata sulle condizioni di lavoro alla Rai per il programma “Indovina chi viene a cena”.

Selvaggia Lucarelli non le manda a dire sullo show di Milly Carlucci: "Non era neanche in grado di..." - Selvaggia Lucarelli non le manda a dire sullo show di Milly Carlucci: "Non era neanche in grado di..." - Cosa avrà dello l'opinionista sul programma condotto dalla sua amica e collega Milly Carlucci Sarà riuscita a mantenere un parere oggettiva di fronte allo show ...