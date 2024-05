PGA Championship 2024 | il percorso e le 18 buche Si va a Valhalla per la quarta volta nella storia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) Secondo Major in arrivo per il golf, con il PGA Championsip che da qualche anno a questa parte ha preso collocazione nel mese di maggio.edizioneche si disputa suldelGolf Club, che in passato ha ospitato i tornei del 1996, 2000 e 2014. Grande tradizione per questo campo che nel 2008 è stato sede della Ryder Cup, e si è sempre rivelato come un test molto probante per tutti i golfisti. Buca 1 (The Post, par 4, 484 yards): lungo e leggero dogleg verso sinistra che richiede attenzione sia dal tee sia con il secondo colpo. Imperativo prendere il fairway, con il green protetto da due bunker dai quali fare approccio e putt per salvare il par non sarà per nulla scontato. Buca 2 (Winning Colors, par 4, 500 yards): partenza del giro complicata che non dà respiro, ancora ...