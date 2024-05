Gautieri | Se il Napoli prendesse Conte sarebbe un colpo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 14 maggio 2024) Carmine, ex calciatore ed allenatore, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com: "Como in Serie A? Una società forte, programmazione e club strutturato con obiettivi precisi senza troppe teste che decidono. Così sono arrivati i risultati e il Como ha meritato la Serie A". Panchina: su chi puntare per l'anno prossimo?"Se ilfarebbe unincredibile ma non ci credo finché non lo vedo. Punterei eventualmente su Maurizio Sarri, uno dei migliori sulla piazza". E Gasperini?"Fa bene a restare all'Atalanta. Oggi è uno dei migliori club italiani; una società all'avanguardia, con un centro sportivo impressionante. Non capisco perché dovrebbe lasciare".