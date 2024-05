Meloni | Io regina di coattonia? Vengo dal popolo e ne sono fiera

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Pesciarola, fruttivendola, regina di coattonia , borgatara, posso andare avanti per ore… Mi accusano di demagogia? Mi accusano di qualunque cosa. A un anno e mezzo di distanza da quando sono diventata premier la gente ...

Bungie ha dato il via alla prova gratuita di ben tre espansioni di Destiny 2, così da consentire ai fan di gustarsi in modo totalmente gratuito tutti i contenuti offerti al loro interno in attesa del lancio sempre più vicino de La Forma Ultima. Nel ...