F Inzaghi | Ancelotti? L’ho avuto al Milan per 10 anni Posso solo dire …

(Di martedì 14 maggio 2024) Filippo, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche del suo ex allenatore Carlo

Vincere uno Scudetto insieme in campo e contendersene un altro in panchina: pare essere questo il destino di Sergio Conceicao e Simone Inzaghi ....

IL PENSIERO - Filippo Inzaghi: "Sorpreso dall’Inter, Simone ha dimostrato il suo valore” - IL PENSIERO - Filippo inzaghi: "Sorpreso dall’Inter, Simone ha dimostrato il suo valore” - Pippo inzaghi, ex allenatore della Salernitana, ha parlato a SportMediaset sull’Inter e sul lavoro del fratello Simone.Queste le sue parole: “L’Inter è cresciuta moltissimo grazie anche al lavoro di S ...

Inzaghi sul fratello Simone: «E’ una persona per bene e alla Lazio lo ha dimostrato facendo questo» - inzaghi sul fratello Simone: «E’ una persona per bene e alla Lazio lo ha dimostrato facendo questo» - inzaghi, l’ex tecnico di Salernitana e milan elogia il fratello neo campione d’Italia rilasciando a riguardo queste parole Ai microfoni di Sportmediaset è intervenuto Filippo inzaghi, il quale ha rila ...

Milan, Giroud annuncia il passaggio al Los Angeles FC: il francese è pronto per la sua nuova avventura in MLS | VIDEO - milan, Giroud annuncia il passaggio al Los Angeles FC: il francese è pronto per la sua nuova avventura in MLS | VIDEO - Olivier Giroud ha annunciato il suo trasferimento ai Los Angeles FC, salutando il milan dopo tre stagioni ricche di soddisfazioni.