Morta la scrittrice Alice Munro - vinse il Nobel nel 2013

(Di martedì 14 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’all’età di 92 anni lacanadese, vincitrice del Premioper la letteratura nel. Nata a Wingham il 10 luglio 1931, iniziò a pubblicare i suoi primi racconti nella rivista letteraria studentesca. La sua scrittura è stata definita rivoluzionaria per come ristruttura completamente l’architettura del racconto breve. La maggior parte dei racconti diè ambientata nella sua regione natale, il Southwestern Ontario, indagando le relazioni umane attraverso la lente della vita quotidiana. L’opera diè stata insignita di numerosi riconoscimenti letterari come il Man Booker International Prize nel 2009 quale premio alla carriera. E’ stata anche vincitrice per tre volte ...