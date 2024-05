NWA | Billy Corgan interessato a collaborare con NXT

(Di martedì 14 maggio 2024) La NWA è fresca fresca di un nuovo accordo con l’emittente televisiva The CW, la stessa dove andrà in onda NXT a partire da ottobre. Durante una recente intervista per ComicBook,, presidente della compagnia, ha discusso la possibilità dicon la WWE e creare una sorta di crossover tra i due brand. Possibili scenari “Mi piacerebbe molto. Con l’arrivo di NXT su The CW potrebbe accadere. La WWE è una società enorme, enorme. Di recente abbiamo visto che si stanno rivolgendo ad alcune realtà indipendenti. Di recente hanno lavorat con la TNA. Mi piacerebbe lavorare con la WWE, ma non stiamo aspettando disperatamente che il telefono squilli, però mi piacerebbe lavorare con loro. Ho interagito con loro nel corso degli anni, sia prima di entrare nel mondo del wrestling che, naturalmente, ora che sono nel ...

