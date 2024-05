Gli Stati Uniti varano nuovi dazi per la Cina | colpite auto elettriche e semiconduttori

(Di martedì 14 maggio 2024) Con l’obiettivo dichiarato di “proteggere le industrie strategiche americane” e contrastare i sussidi “sleali” di Pechino, glihanno annunciato un innalzamento deisu specifici prodotti proveniente dalla, per un valore di 18 miliardi di dollari (stime della Casa Bianca). Interessati dall’intervento della Casa Bianca sono soprattutto i veicoli elettrici (tariffa quadruplicata che arriva al 100 per cento), i pannelli solari e i(50 per cento), le batteriee i minerali critici che servono a produrle (crescita del 25 per cento), cosi come pure alcune importazioni di acciaio e alluminio.deglisullecinesi “I ...

In piena campagna elettorale per le presidenziali statunitensi, il candidato democratico rispolvera e rafforza uno dei temi tanto cari all'ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump: la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti . Dopo diverse ore ...

Guerra in Ucraina e Medio Oriente spingono la spesa per la Difesa: tutti i numeri - Guerra in Ucraina e Medio Oriente spingono la spesa per la Difesa: tutti i numeri - Gli stati uniti, con 15 player, si aggiudicano il primato anche a livello numerico davanti alla Francia, distanziata con tre società; due gruppi ciascuno per Germania, Gran Bretagna, India e Italia ...

Ucraina, l’intelligence lancia l’allarme sul crollo dell’esercito. L’Occidente al bivio: rilanciare o convincere Zelensky a trattare - Ucraina, l’intelligence lancia l’allarme sul crollo dell’esercito. L’Occidente al bivio: rilanciare o convincere Zelensky a trattare - Le parole del capo dell’intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, al New York Times non trasmettono solo preoccupazione, ma qualcosa di peggiore per le sorti del conflitto ucraino: rassegnazione. Volodymy ...

L’intervista a Matteo Falcinelli: “Sono stato torturato in cella, quella notte si è spento qualcosa in me» - L’intervista a Matteo Falcinelli: “Sono stato torturato in cella, quella notte si è spento qualcosa in me» - Lo studente italiano fermato a Miami ha ripercorso in un’intervista con Bruno Vespa l’incubo dell’arresto: «Sono passati tre mesi, ma è come se fosse successo ...