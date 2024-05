Bucchioni | Inter e Lecce KO dopo festa? Umano! Salvezza - la vedo così

(Di martedì 14 maggio 2024) Si è parlato a lungo di risultati a sorpresa nelle ultime giornate di Serie A.ne indica due: il KO dell’col Sassuolo e quello delcon l’Udinese. Ma, da Sportitalia, esclude si tratti di qualcosa di predefinito. CORSA– Enzovede l’Udinese rilanciata per rimanere in Serie A. Non tanto per la vittoria di ieri a, quanto per il pari allo scadere col Napoli: «Quel punto è fondamentale, perché arriva allo scontro diretto con l’Empoli con un vantaggio notevolissimo.tra quelle in coda l’Empoli come la squadra che ha il calendario peggiore, perché all’ultima ha anche la Roma. Domenica è a Udine, con l’Udinese in crescita anche mentalmente. Siamo a queste partite, dico purtroppo, che vediamo: abbiamo visto ...

SERIE A - Lecce-Udinese, le formazioni ufficiali: Cannavaro in cerca di punti per la salvezza - SERIE A - lecce-Udinese, le formazioni ufficiali: Cannavaro in cerca di punti per la salvezza - Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del Via del Mare tra lecce e Udinese, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e fondamentale per i friulani in chiave salvezza. lecce ...

La Gazzetta dello Sport: "Juric chiede i gol a Tameze e Ilic" - La Gazzetta dello Sport: "Juric chiede i gol a Tameze e Ilic" - Ci sono ancora tre giornate per cercare gli ultimi assalti. "Più Toro per l'Europa: carica dal centro, Juric chiede i gol a Tameze e Ilic" è il titolo proposto da ...

Serie A, Il Bologna manca ancora la vittoria: solo 0-0 a Torino. Allegri conserva il terzo posto - Serie A, Il Bologna manca ancora la vittoria: solo 0-0 a Torino. Allegri conserva il terzo posto - Il Bologna non va oltre lo 0-0 in casa del Torino e toglie un po' di pressione alla Juventus, che comunque vada all'Olimpico domenica sera conserverà il terzo posto in ...