Son si divora il gol del pareggio | Guardiola si butta a terra e reagisce così VIDEO

(Di martedì 14 maggio 2024) Finale di Premier League incredibile. Nel match tra Tottenham-Manchester City, valevole per il recupero della trentaquattresima giornata del massimo campionato inglese, i padroni di casa sfiorano il gol dell’1-1 con Son nel finale che, di fatto, avrebbe messo la Premier in mano all’Arsenal. Ortega, entrato al posto dell’infortunato Ederson, para in maniera miracolosa e questa è la reazione di Pepin panchina. Nel finale Haaland raddoppia su calcio di rigore e avvicina sempre di più il City al decimo titolo della storia. LA REAZIONE DI PEPSportFace.

