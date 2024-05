16.10 "La corruzione rafforza le mafie, inquina la democrazia" . Così il presidente dell'Autorità Anticorruzione, Busia, nella relazione annuale. Con il Pnrr "avviati appalti per 283,4 miliardi". Un "impulso positivo", ma i cantieri vanno chiusi in ...

Corruzione, allarme Anac: "Inquina la democrazia. E per la diga di Genova i costi esploderanno" - corruzione, allarme Anac: "inquina la democrazia. E per la diga di Genova i costi esploderanno" - Il bilancio 2023 del presidente dell’autorità, Giuseppe Busia. "Il Pnrr Ha generato un boom di appalti, ma il 90% non ha avuto gara". E sul progetto nel capoluogo ligure: il rischio per i conti dopo ...

Pagina 466267 - sottopagina 1 - Pagina 466267 - sottopagina 1 - 14/05 19:37 Meloni:riforma giustizia a giorni a CdM 14/05 15:42 Sugar tax, verso un rinvio al 2025 14/05 15:20 Francia,caccia all'evaso detto la Mosca 14/05 14:54 Ue,via libera Patto migrazione e ...

Allarme Anac: “Tra 2015 e 2020 casi di corruzione in un Comune ogni quattro sopra i 15mila abitanti” - Allarme Anac: “Tra 2015 e 2020 casi di corruzione in un Comune ogni quattro sopra i 15mila abitanti” - La corruzione nella relazione dell'Anac: c'è anche un impressionante dato sui comuni con più di 15mila abitanti ...