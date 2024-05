Serie A - Casini | Ogni anno potranno arrivare due extracomunitari

(Di martedì 14 maggio 2024) Lorenzo, presidente della LegaA, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al numero diingaggiabili

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Una partita di calcio in un impianto non attrezzato sotto il profilo dell' Ambiente e dell'efficientamento energetico, con 60mila spettatori, produce da sola lo stesso inquinamento di un'automobile che fa 40 volte ...

In Serie A ci sarà un importante cambiamento che riguarda il numero di extracomunitari che possono arrivare ogni anno. Lorenzo Casini , presidente di Lega Serie A lo ha comunicato ai media presenti a margine del Consiglio Federale Odierno. Di ...

Casini , presidente della Lega Serie A, commenta una delle notizie di oggi: quella della rivisitazione del regolamento sugli extracomunitari, definita dal Consiglio Federale. Le sue parole in tal senso. LA NOVITÀ – Questo pomeriggio, il Consiglio ...

LEGA SERIE A - Casini: "Finale di Coppa Italia Partita attenta a tutti i profili della sostenibilità" - LEGA serie A - casini: "Finale di Coppa Italia Partita attenta a tutti i profili della sostenibilità" - "Siamo orgogliosi. Ovviamente altre leghe fanno iniziative importanti. È chiaro che in Germania, dove ci saranno gli europei, sono molto avanti su tanti temi pero' una strategia unitaria e' la prima v ...

Casini: "Lega Serie A attenta a tutti i profili di sostenibilità" - casini: "Lega serie A attenta a tutti i profili di sostenibilità" - "Siamo orgogliosi. Ovviamente altre leghe fanno iniziative importanti. È chiaro che in Germania, dove ci saranno gli europei, sono molto avanti ...

Charity gala dinner della Lega Serie A per la Fondazione AIRC e l’Unicef: tutti gli ospiti - Charity gala dinner della Lega serie A per la Fondazione AIRC e l’Unicef: tutti gli ospiti - Una cena di gala per fare del bene. L’occasione è quella della finale di Coppa Italia Frecciarossa, anticipata la sera prima del fischio d’inizio di Atalanta-Juventus, dal ...