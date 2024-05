De Graafschap-Den Haag interrotta per un malore sugli spalti | gli aggiornamenti

(Di martedì 14 maggio 2024) Il match tra Dee Den, valevole per il playoff della serie B olandese, è stato interrotto al cinquantacinquesimo minuto sul punteggio di 1-1 per un. La partita è stata immediatamente sospesa da parte del direttore di gara che, dopo qualche minuto, ha mandato le due squadre negli spogliatoi. Si attendono nuove comunicazioni sull’eventuale ripresa della partita. I padroni di casa erano passati in vantaggio all’undicesimo minuto con Buttner e avevano subito il gol del pareggio al trentesimo da Absalem. Dopo una quindicina di minuti la partita è regolarmente ripresa. SportFace.

