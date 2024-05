Anthony Hopkins nel cast del film diretto da Nick Cassavetes - Bruno Penguin and the Staten Island Princess

(Di martedì 14 maggio 2024) L'attorefarà parte deldel, ispirato a una storia vera, chegirerà anche in Antartide.sarà uno dei protagonisti del prossimoda, già autore del successo Le pagine della nostra vita, che si intitoleràand the. Il progetto dovrebbe essere la prima produzione hollywoodiana che effettuerà alcune riprese in Antartide. Cosa racconterà ilL'inizio del lavoro sul set diand the...

Il due volte Premio Oscar sarà il celebre compositore tedesco coevo di Bach Come riportato da Deadline, il due volte Premio Oscar Anthony Hopkins interpretarà il compositore George Frideric Handel in un nuovo film intitolato The King of Covent ...

Prime Video ha annunciato la data di uscita della serie sull'antica Roma , Those About to Die con protagonista Anthony Hopkins . Diretta da Roland Emmerich (Moonfall, Independence Day, Godzilla) e prodotta da Peacock questa serie arriva in Italia su ...

George Lucas, compie 80 anni il padre di "Guerre Stellari": i suoi film - George Lucas, compie 80 anni il padre di "Guerre Stellari": i suoi film - Nato a Modesto, in California, il 14 maggio 1944, è colui a cui si deve la creazione dell’universo di Star Wars. Non solo, ha svolto un ruolo determinante anche in Indiana Jones e in altre pellicole d ...

