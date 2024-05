Cagliari | Adam Obert e la doppia occasione sprecata Resterà in Sardegna in caso di salvezza?|Mercato

(Di martedì 14 maggio 2024) 2024-05-14 21:07:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: 180 minuti. Ormai alla fine della Serie A 2023/24 manca veramente poco. La corsa per non retrocedere si fa più dura che mai, ed il, che dopo le partite contro Inter, Atalanta e Juventus, sembrava in acque migliori, ora si trova ancora di più nella mischia. Le belle prestazioni viste “nel trittico”, e che avevano portato fiducia, sono svanite, e, a parte il primo tempo contro il Lecce (prima del rosso di Gaetano) ilnon è mai sembrato il vero lottatore come aveva lasciato intravedere precedentemente, quasi a voler soffrire sino alla fine. Le sonore sconfitte contro Genoa e Milan, più il pareggio interno contro il Lecce, hanno portato i sardi ad avere solamente 4 punti in più del Sassuolo e 1 di Empoli e Frosinone. Una ...

