Si apre ufficialmente la stagione delle Nazionali con la VNL femminile 2024 , che per l’Italia è anche una tappa fondamentale e decisiva per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi . La chiusura del periodo di qualificazione olimpica è, ...

Cosa serve al Catania per qualificarsi al secondo turno nazionale dei playoff di Serie C dopo la vittoria per 1-0 di questa sera a Caravaggio sul campo dell`Atalanta.

Allegri: "Potrebbe essere l'ultima finale. Servirà concretezza, dovremo portare gli episodi dalla nostra parte" - Infine: "cosa abbiamo in più dell'Atalanta In finale c'è sempre il 50% di possibilità di vincere. Con loro le partite non finiscono mai e servirà portare dalla nostra parte gli episodi. Tutti danno l ...

Allegri a Sportmediaset: 'Lasciare con un trofeo Eventualmente, importante lasciare un tesoretto' - Allegri a Sportmediaset: 'Lasciare con un trofeo Eventualmente, importante lasciare un tesoretto' - Le parole di Massimiliano Allegri a Sportmediaset: cosa serve – Sicuramente un pizzico di fortuna, poi serve una bella partita. Giochiamo contro una squadra in un grande momento, faccio i complimenti.