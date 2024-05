Batteri resistenti ai farmaci - scatta l’allarme | Potrebbero essere peggio del Covid

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 14 maggio 2024) La pandemia di-19 potrebbe presto apparire minore di fronte alla crescente minaccia dei superai, una crisi sanitaria che potrebbe avere conseguenze ancora più devastanti. Dame Sally Davies, ex Capo Medico del Regno Unito e attuale inviato speciale per la resistenza antimicrobica, ha espresso preoccupazioni gravi riguardo l’evoluzione e l’escalation di questa problematica. Più di un milione di morti l’anno per la resistenza antimicrobica Davies ha messo in guardia su quanto l’impatto dei super, che già causano oltre 1,2 milioni di morti all’anno, possa superare quello delle malattie virali come il-19. La resistenza antimicrobica (AMR) è un problema che Davies conosce molto bene, non solo professionalmente ma anche a livello personale, ...