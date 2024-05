Taranto-Vicenza 0-1 Calcio serie C | playoff

(Di martedì 14 maggio 2024) Ilè passato in vantaggio al 10? con gol di Ferrari. Per il resto dell’incontro i veneti hanno amministrato il punteggio. Nel ritorno sabato al “Menti” ilper qualificarsi dovrà vincere con due reti di scarto. L'articolo0-1 C: proviene da Noi Notizie..

Taranto – Vicenza 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Taranto – Vicenza 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Taranto – Vicenza di martedì 14 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’andata del primo turno nazionale dei ...

Playoff di Lega Pro, via alla fase nazionale: in campo dieci squadre per l'andata del primo turno. Ecco come è andata - Playoff di Lega Pro, via alla fase nazionale: in campo dieci squadre per l'andata del primo turno. Ecco come è andata - ANCONA Si è giocata stasera l’andata del primo turno della fase nazionale (il ritorno è in programma sabato) playoff di Lega Pro. In ...

Taranto-LR Vicenza: le formazioni ufficiali - Taranto-LR Vicenza: le formazioni ufficiali - Manca davvero poco alla gara tra Taranto e Vicenza, match d'andata del Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff. calcio d'inizio alle ore 20.30. Taranto (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici ...