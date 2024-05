Napoli - il dato è eclatante | peggio anche della Salernitana

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 14 maggio 2024) La statistica certifica il clamoroso crolloformazione partenopea, è la squadrare in Serie A. La stagione 2023/2024 si avvicina alle battute finali, venerdì sera andrà in scena il penultimo impegno di campionatocompagine azzurra. Dopo aver perso matematicamente le speranze di accedere alle prossime edizioni di Champions ed Europa League, alnon resta altro che la poco entusiasmante Conference. D’altra parte, per sperare di strappare un pass per entrare nella competizione europea ci sarà bisogno di ottenere i tre punti contro la Fiorentina, diretta avversaria nella corsa. Il popolo napoletano è spaccato in due, è abbastanza rappresentativa la fazione che spera di concentrarsi unicamente sul prossimo campionato. La squadra campione d’Italia nella scorsa stagione, nell’edizione in corso di Serie ...