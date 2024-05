Morto nell’incidente del 1° maggio | si indaga per omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) Reggio Emilia, 142024 - La procura vuole fare piena luce sull’incidente, avvenuto il primoscorso a Gavassa, che è costato la vita al 69enne imprenditore agricolo Raffaele Landi che stava guidando il suo trattore con falciatrice a rimorchio per dirigersi verso il suo terreno quando all’improvviso, intorno alle 8 del mattino, su via del Gobellino, è stato tamponato da un camioncino del latte – condotto da un 44enne di Poggio Rusco, nel mantovano – in fase di sorpasso, che stava andando nel vicino caseificio. L’agricoltore è stato sbalzato a terra ed èsul colpo. Il magistrato Denise Panoutsopoulos ha aperto un fascicolo pere ha disposto una perizia cinematica (l’incarico è stato conferito lunedì all’ingegner Santo Cavallo), un accertamento tecnico non ripetibile ...