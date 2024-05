Manchester City e Arsenal si giocano la Premier League all'ultima giornata | chi vince in caso di arrivo a pari punti

(Di martedì 14 maggio 2024)silaall`di campionato inglese. I campioni in carica allenati da Pep Guardiola...

Il Manchester City supera l’ostacolo più grande e si avvicina a grandi passi al titolo . I ragazzi di Pep Guardiola vincono 2-0 in casa del Tottenham , nel match valevole per il recupero della trentaquattresima giornata della Premier League ...

Il video dei gol e degli Highlights del match tra Tottenham e Manchester City . Il Manchester City supera l’ostacolo più grande e si avvicina a grandi passi al titolo. I ragazzi di Pep Guardiola vincono 2-0 in casa del Tottenham, nel match valevole ...

Il City sbanca la casa del Tottenham e sale in vetta alla Premier - Il city sbanca la casa del Tottenham e sale in vetta alla Premier - Il manchester city si è ripreso la vetta della classifica ed è ormai vicinissimo a uno storico quarto trionfo consecutivo in Premier League. A 90’ dalla fine del massimo campionato inglese la squadra ...

Tottenham-City, decide sempre Haaland: titolo a un passo - Tottenham-city, decide sempre Haaland: titolo a un passo - Il manchester city è sempre più vicino alla Premier League di fila. La squadra di Guardiola non sbaglia il match in trasferta contro il Tottenham e adesso è a un passo dal titolo.

Impatto bruttissimo e cambio forzato: furioso dopo la sostituzione - Impatto bruttissimo e cambio forzato: furioso dopo la sostituzione - Partita dall'enorme importanza quella di questa sera tra Tottenham e manchester city. Nella ripresa cambio forzato per Guardiola ...