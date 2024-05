Cosa rischia Fedez - indagato per rissa e lesioni dopo il pestaggio di Cristiano Iovino a Milano

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez , è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa , lesioni e percosse in concorso in relazione al pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino , malmenato sotto ...

Dopo la denuncia dei Carabinieri per aggressione ad un personal trainer. Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa , lesioni e percosse in concorso per il Caso che riguarda il personal ...

Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per il caso che riguarda il personal trainer romano Cristiano Iovino , picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile ...

Fedez è indagato per la 'spedizione punitiva' contro Cristiano Iovino, ex presunto amante di Ilary Blasi: ecco cosa sappiamo - fedez è indagato per la 'spedizione punitiva' contro Cristiano Iovino, ex presunto amante di Ilary Blasi: ecco cosa sappiamo - fedez è indagato per la 'spedizione punitiva' contro Cristiano Iovino, ex presunto amante di Ilary Blasi: ecco cosa sappiamo ...

Rissa dopo Milan-Cagliari, tra gli arrestati anche la guardia del corpo di Fedez - Rissa dopo Milan-Cagliari, tra gli arrestati anche la guardia del corpo di fedez - C’è anche Christian Rosiello – il “bodyguard-ultrà” di fedez coinvolto come il rapper nella vicenda ... per il ferimento di un 25enne dopo Milan-Cagliari. La gip di milano Teresa De Pascale ha ...

Chiara Ferragni, viaggio a Dubai di 24 ore: «Qualcosa di importante...». Con chi sono i figli - Chiara Ferragni, viaggio a Dubai di 24 ore: «Qualcosa di importante...». Con chi sono i figli - Chiara Ferragni si lascia alle spalle il Pandoro-gate e la separazione da fedez e vola a Dubai. L'imprenditrice digitale che il 7 maggio ha festeggiato con un party a milano 37 anni, ha deciso ...