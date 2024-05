Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli - si tratta De Maggio | Chi sarà il suo vic - ok a Sinatti

Antonio Conte fa filtrare che se il Milan lo volesse come nuovo allenatore al posto di Stefano Pioli lui accetterebbe di corsa. La situazione

Stefano Pioli non sarà più l' allenatore del Milan nella stagione 2024-2025. Sergio Conceicao al suo posto? Le news (anche) su Antonio Conte

Massimo Mauro , ex centrocampista della Juve , dice la sua su quello che sarà il Nuovo allenatore bianconero la prossima stagione Massimo Mauro , negli studi di Pressing, ha così commentato la situazione in casa Juve . LE PAROLE – «Thiago Motta? Io al ...

Sorpresa Benzema in Serie A: lo porta il nuovo allenatore - Sorpresa Benzema in Serie A: lo porta il nuovo allenatore - Karim Benzema può arrivare in Serie A: doppio colpo della big con il nuovo allenatore che si porta il bomber francese ...

Conte alla Juventus: arriva la “chiusura” definitiva - conte alla Juventus: arriva la “chiusura” definitiva - conte alla Juventus, il tecnico leccese è ogni giorno più lontano dal club bianconero: le percentuali crollano.

IL PARERE - Del Genio: "Il Napoli deve resettare tutto, con Conte sarebbe possibile il 4-2-3-1" - IL PARERE - Del Genio: "Il Napoli deve resettare tutto, con conte sarebbe possibile il 4-2-3-1" - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: “Se sono vere le indicazioni, per quanto riguarda le informazioni di mezz’ala e ala di conseguenza si p ...