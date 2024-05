OGM Travel Agency - affrontare il tema della crisi ambientale con il linguaggio dell’animazione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 14 maggio 2024) ROMA –ilcon ilsemplice e diretto. E’ quanto prevede la nuova serie “OGM”, al via venerdì 17 maggio, alle ore 18.20, tutti i giorni, su Rai Gulp e in boxset su RaiPlay. In un ipotetico lontano futuro, un improbabile trio gestisce l’unica agenzia di viaggi rimasta sulla terra. Elvis, panda dalle orecchie oversize, e Olivia, grintosa cavia peruviana, sono gli orgogliosi proprietariOGMs. Ad assisterli c’è il fidato Johnson, un tranquillo e motivato cetriolo di mare perennemente in stato di stage. Trainati da un incondizionato entusiasmo e grande spirito di iniziativa, i due titolari sono sempre alla ricerca di ...