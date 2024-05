Panucci | Allegri è forte E i dubbi su Gasperini | Vorrei vederlo…

Una finale da 'La grande bellezza': c'è la promessa di Allegri - Una finale da 'La grande bellezza': c'è la promessa di allegri - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...

Atalanta, le ultime: Lookman con CDK, dubbio Scalvini - Atalanta, le ultime: Lookman con CDK, dubbio Scalvini - Gasperini si gioca la Coppa Italia senza Scamacca ma con un De Ketelare in grande forma. Assenti Kolasinac e Holm ...

Thiago Motta Milan, intesa RAGGIUNTA con questo club! - Thiago Motta Milan, intesa RAGGIUNTA con questo club! - panucci - "È un'ipotesi tutt'altro che certa secondo me. Ie A ha rilasciato delle dichiarazioni relative alle voci di mercato che vorrebbero Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus per il ...