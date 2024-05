Coppa Italia - Mattarella incontra Atalanta e Juve | Siete un riferimento per i giovani - Foto

Al Bano ha parlato a La Presse in vista del l’inno che canterà in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus Al Bano ha parlato a La Presse in vista del l’inno che canterà in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e ...

Roma, 14 maggio 2024 - "Arriviamo bene a questa Finale , con la certezza di giocare in Champions League la prossima stagione, con la qualificazione raggiunta con due giornate di anticipo. Riguardo alla gara di domani sera, sarà una bella partita, ...

“Questo trofeo ha un valore importante perché è sempre un trofeo. Negli ultimi tre anni anni abbiamo fatto due finali, sarebbe bello vincere. Vivo queste partite con grande entusiasmo, per me è sempre una cosa bellissima. Domani metteremo tutto ...

Allegri “Sfavoriti In un attimo le partite cambiano” - Allegri “Sfavoriti In un attimo le partite cambiano” - Dobbiamo avere la convinzione di poter portare a casa il trofeo”. A Massimiliano Allegri non interessano i pronostici: domani all’Olimpico si aspetta una finale di coppa italia aperta a ogni risultato ...

Atalanta, contro la Juve, cerca la rivincita di tre anni fa. Milik si vuole confermare re dei bomber - Atalanta, contro la Juve, cerca la rivincita di tre anni fa. Milik si vuole confermare re dei bomber - Chi va a caccia di un titolo a distanza di 61 anni. Chi, al contrario, cerca portare a casa un trofeo all’interno di una stagione partita con ben altre premesse. Lo stadio Olimpico di ...

Atalanta-Juventus, finale, Danilo: "Vincere sarebbe un premio per il lavoro di squadra quotidiano" - Atalanta-Juventus, finale, Danilo: "Vincere sarebbe un premio per il lavoro di squadra quotidiano" - CALCIO, coppa italia - Alla vigilia della finale Atalanta-Juventus, parla Danilo in conferenza stampa, tra situazione attuale e futuro: "Vincere la coppa italia darebbe un significato diverso alla ...