VIDEO – Pimco-Zhang alle firme! Inzaghi pluripremiato | Inter Chat

(Di martedì 14 maggio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al giovedì a partire dore 18 insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La settimana inizia con il conto alla rovescia per l’ufficialità dell’accordo con, che permetterà a Stevendi rimanere alla guida della società. L’annuncio è previsto per questi giorni, da domani ogni data sarà quella buona. Poi spazio al mercato, con i vari nomi ...

INTER - Mkhitaryan: "Sono felice di aver vinto lo scudetto con Inzaghi, spero non sia l’ultimo” - inter - Mkhitaryan: "Sono felice di aver vinto lo scudetto con Inzaghi, spero non sia l’ultimo” - intervistato da ArmSport, il centrocampista dell’inter, Henrik Mkhitaryan, ha parlato anche di Simone Inzaghi e del primo scudetto vinto sia da lui che dal tecnico: “È vero che ho lavorato con tanti a ...

Video denuncia dell’ex assessore: “Un’intera via di Como distrutta dagli scavi per la fibra. Pericolosissima” - video denuncia dell’ex assessore: “Un’intera via di Como distrutta dagli scavi per la fibra. Pericolosissima” - Centinaia – anzi, migliaia – di metri di strada martoriata dagli scavi per la posa dell fibra ottica. A denunciare la situazione, l’ex assessore di Fratelli d’Italia Marco Butti nel tratto di via Zamp ...

Taremi da extracomunitario, all’Inter resta uno slot: “Questo nome un candidato” - Taremi da extracomunitario, all’inter resta uno slot: “Questo nome un candidato” - Il primo extracomunitario che tessererà l'inter sarà Mehdi Taremi: ecco un candidato per il secondo slot libero ...