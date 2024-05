Al via a Pescara il ciclo di incontri sul territorio dedicati al Dibattito Pubblico sul raddoppio ferroviario della tratta Pescara-Chieti-Interporto d’Abruzzo - indetto da RFI – Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Festival del vino e del formaggio: arriva a L’aquila “Vinaria” - Festival del vino e del formaggio: arriva a L’aquila “Vinaria” - Prende il via giovedì 16 maggio, alle 17,00, con il taglio del nastro ufficiale, alla presenza dei rappresentanti della Regione Abruzzo, del Comune, della Camera di Commercio Gran Sasso e delle associ ...

