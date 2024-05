Un piccolo Giudizio Universale di Michelangelo dipinto a olio su tela - la ricerca di una studiosa

(Di martedì 14 maggio 2024) Una scoperta, che se confermata, avrebbe dell’incredibile. Uncon il Cristo giudice e altre figure del celebre affresco che si ammira nella Cappella Sistina in Vaticano sarebbe statodaBuonarroti asu, unico esempio di utilizzo di questa tecnica da parte del maestro del Rinascimento. Sono alcuni dei risultati di unadurata oltre 8 anni presentati martedì a Roma, a Palazzo Grazioli presso la Sala della Stampa Estera. L’opera oggetto di indagine era conosciuta con il titolo “Ildi Ginevra” ma se n’erano perse le tracce da più di 100 anni. Secondo quanto ricostruito da un team ditori, il ...

