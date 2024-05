Asta pallone d’oro | gli eredi di Maradona cercano di frenare la vendita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) Glidi Diego Armandotenteranno dil'che vedrà inilvinto dall'argentino come miglior giocatore della rassegna continentale del 1986. Il trofeo, scomparso per anni in circostanze tutt'oggi sconosciute, è stato ritrovato da poco e verrà consegnato al miglior offerente il prossimo mese presso la casa d'aste francese Agoutte, che lo possiede in una collezione privata. Glidiaffermano però che l'oggetto sia stato rubato e che l'non è dunque valida e tenteranno di ritirarne laper vie legali.