Playoff - Milano batte Trento 103-94 e impatta la serie

(Di martedì 14 maggio 2024)- Un clamoroso primo tempo per reagire e provare a far capire che il tonfo di gara 1 era stata solo un'enorme distrazione. Così l'Olimpia si prende il secondo atto dellacontro, vince per 103-94 realizzando ben 65 punti nel primo tempo. Non lo aveva mai fatto quest'anno, come non era mai andata in tripla cifra per punti segnati in campionato. Una bella partita anche perchénon ha rinunciato a dare tutto anche nella ripresa e così ha reso anche meno amaro lo scarto finale per rendere ancor più vive le gare che si giocheranno ariparte dai 28 punti in soli 23' di Shavon Shields e da capitan Melli che suona la carica con un clamoroso 9/10 da 2.porta in campo Voigtmann (16 minuti) al posto di Baron che ha subito pagato ...