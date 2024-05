Perugia da incubo - disfatta al Curi con la Carrarese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 – Serata daal. Ilcrolla nella gara di andata playoff davanti a a oltre 4500 spettatori e complica, notevolmente, il passaggio del turno. Lavince con merito: si porta in vantaggio dopo tre minuti grazie a una magia dalla distanza di Zanon e raddoppia al 5’ del secondo tempo con la rete di testa, su azione di angolo, di Di Gennaro. Il Grifo ha provato ad accorciare le distanze (prima con Seghetti, poi all’85 con il destro di Vazquez, parato in tuffo da Bleve) almeno per potersela poi giocare nel ritorno sabato alla stadio dei Marmi, ma senza successo. Ora la situazione è critica per la squadra di Alessandro Formisano, che è uscita tra i fischi del pubblico. Servirà l’impresa, se non il miracolo: per continuare a sognare la Serie B, il ...