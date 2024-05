(Di martedì 14 maggio 2024) BERGAMO. Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di martedì 14 maggio. In ospedale due anziani e un uomo intervenuto per aiutarli, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Via Isabello, incendio in un appartamento: tre intossicati - Via isabello, incendio in un appartamento: tre intossicati - BERGAMO. Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di martedì 14 maggio. In ospedale due anziani e un uomo intervenuto per aiutarli, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Incendio in una casa di Boccaleone, tre persone intossicate - incendio in una casa di Boccaleone, tre persone intossicate - Tre persone intossicate per un incendio scoppiato in via isabello nel quartiere di Boccaleone, a Bergamo. Le fiamme sarebbero divampate alle 16.46 da un fornello per la profumazione degli ambienti, ...