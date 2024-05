Premier | Man City batte il Tottenham 2-0 e vola verso il titolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Il Manchesterha battuto ilper 2-0 e si è portato in cima alla classifica dia 88 punti, +2 sull'Arsenal, quando manca soltanto una giornata al termine del campionato. La squadra di Pep Guardiola si avvicina così al suo quartoconsecutivo. Protagonista della serata è stato Erling Haaland, autore di una doppietta al 51' e su rigore al 91'. Il norvegese è in cima alla classifica marcatori diLeague con 27 gol, sei in più di Cole Palmer del Chelsea. La sconfitta degli Spurs significa, invece, che l'Aston Villa è aritmeticamente quarto e si è quindi qualificato per la Champions League per la prima volta dal 1983.