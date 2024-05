(Di martedì 14 maggio 2024) Sull'che ha porftato ai domiciliari il presidente Giovanni Toti si allunga l'ombra di una. Quindi ecco l'nell': per far luce su chi, eventualmente, ha avvisato gli indagati di fare attenzione esiste da tempo un fascicolo per rivelazione del segreto di ufficio L'articolo proviene da Firenze Post.

Per il presidente del Consiglio è "il minimo indispensabile per chi sta governando bene la Regione" “Giovanni Toti ha detto che avrebbe letto le carte e che avrebbe dato le risposte. Aspettare quelle risposte e valutare penso sia il minimo ...

Inchiesta Liguria, Meloni su Toti: "Aspettiamo sue risposte" - inchiesta liguria, Meloni su Toti: "Aspettiamo sue risposte" - Le dichiarazioni di Giorgia Meloni sull'inchiesta liguria, che ha portato il governatore Toti all'arresto. Giorgia Meloni, a Milano per l’intervista a Il giorno de La Verità, ha parlato di vari ...

Inchiesta in Liguria: l’ombra di una talpa. Superteste dai pm - inchiesta in liguria: l’ombra di una talpa. Superteste dai pm - Sull'inchiesta che ha porftato ai domiciliari il presidente Giovanni Toti si allunga l'ombra di una talpa. Quindi ecco l'inchiesta nell'inchiesta: per far luce su chi, eventualmente, ha avvisato gli i ...

Crosetto: "Toti alla fine si dimetterà per la pressione dei media" - Crosetto: "Toti alla fine si dimetterà per la pressione dei media" - Il ministro Guido Crosetto risponde sull'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della regione liguria Giovanni Toti ...