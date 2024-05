Colpaccio della Carrarese | due gol al Perugia e qualificazione ipotecata

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 – Una prestazione solida, due gol e. Lanon poteva cominciare meglio questa serie dei play-off: il 2-0 rifilato alal Curi è un bel biglietto da visita per la formazione di mister Calabro, anche se il vantaggio accumulato all’andata andrà poi difeso al ritorno. La vittoria arriva al margine di una partita ben giocata: laha rispettato i favori del pronostico e già dopo 3 minuti era in vantaggio grazie ad un gol di Zanon. Il raddoppio è poi arrivato dopo cinque minuti nella ripresa con un guizzo di Di Gennaro. La gara di ritorno si giocherà il prossimo 18 maggio: il, per passare il turno, dovrà vincere segnando 3 gol senza subirne. ...

