Napoli - omicidio Maimone; il killer inchiodato dai testimoni in aula | Fu Valda a sparare

I monitor hanno mostrato le reazioni degli imputati durante il processo per l'omicidio dell'aspirante pizzaiolo; oggi un testimone ha riconosciuto Valda come la persona che ha sparato.Continua a leggere

