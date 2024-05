FOTO&VIDEO Il Giro travolto dal calore del Sannio vestito di rosa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti? Ha vinto il, alla fine. Ha vinto una terra che ha messo in campo un amore immenso per ild’Italia e ha mostrato ilmigliore di sè. Un fiume di passione incontenibile in ogni terra toccata dalla carovana di corridori che sono stati sospinto con passione e grandissimo rispetto. E’ bastato arrivare con largo anticipo all’arrivo per vedere già tante persone presenti negli angoli nei quali era possibile parcheggiare auto e camper. Bandiere di Pantani, scritte dedicate a Tiberi e Rubio, il sannita acquisito, i due eroi tanto attesi, e soprattutto la voglia di vedere un fenomeno come Poga?ar con lasalire la rampa che portava fino a Bocca della Selva. Tante persone, tanti bambini, il colore predominante era uno solo, chiamaramente. Giornata vissuta come una scampagnata ...