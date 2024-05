Il Giorno X per Julian Assange - più volte rinviat - arriva il 20 maggio

(Di martedì 14 maggio 2024) “SOS! SOS! SOS!Lanciamo l’allarme per il 20, data della nuova udienza per.” Così ha postato su Instagram Stella, moglie del giornalista ed editore australiano, chiedendo ai first appeared on il manifesto.

Roma. Il più grande crimine di Julian Assange è quello di aver aiutato e sostenuto i regimi criminali del mondo contro un sistema di intelligence internazionale che per molti anni ha protetto pure lui (no, rivelare segreti non è giornalismo, le ...

CHIUSI, OGGI IL COMUNE CONFERISCE LA CITTADINANZA ONORARIA A JULIAN ASSANGE - CHIUSI, OGGI IL COMUNE CONFERISCE LA CITTADINANZA ONORARIA A julian assange - CHIIUSI – Alla fine anche la cerimonia ufficiale. Da oggi, 12 maggio 2024 julian assange è a tutti gli effetti cittadino onorario di Chiusi.

Serata per Assange e per il giornalismo libero - Serata per assange e per il giornalismo libero - Una firma perché il Consiglio Comunale di Alessandria dia la cittadinanza onoraria a julian assange, come già fatto da altri comuni italiani. Venerdì scorso nella sala parrocchiale di San Michele è st ...

Assange, flashmob al museo di Capodimonte con le mani incatenate - assange, flashmob al museo di Capodimonte con le mani incatenate - Esanimi sul parquet o seduti con indosso l'uniforme arancione dei detenuti americani, le mani incatenate e il volto coperto da una maschera che ritrae l'attivista australiano con la ...