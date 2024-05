Francesco Benigno non molla e diffonde i messaggi vocali con Vladimir Luxuria

(Di martedì 14 maggio 2024) Il clima si surriscalda tra, ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”, e la conduttrice. Il loro confronto si è spostato dai media tradizionali ai social, dove i due non si risparmiano attacchi reciproci. Dopo essere stato espulso dall’Isola dei Famosi,ha usato una diretta Facebook per rispondere a, mostrando chat eprivati che metterebbero in discussione l’onestà della conduttrice.ha accusatodi aver utilizzato la sua influenza per mobilitare l’opinione pubblica contro di lui, citando anche come essa avrebbe coinvolto figure del mondo gay e attaccato personalmente lui e suo figlio. Durante la diretta, ...

Stasera andrà in onda la consegna del Tapiro d’Oro a Vladimir Luxuria . Il servizio di Striscia la Notizia , in onda nella fascia della prima serata su Canale 5 vedrà Valerio Staffelli raggiungere proprio la neo conduttrice dell’Isola dei Famosi e ...

La querelle tra la conduttrice del reality show e l'attore siciliano sembra non aver fine, purtroppo. Nuovo capitolo della diatriba tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno . Dopo il video in cui la conduttrice rispondeva, in maniera pacata, alle ...

Valerio Staffelli ha intercettato Luxuria per consegnargli il suo primo Tapiro in carriera. Il motivo è lo scontro di fuoco a distanza avuto con l'ex naufrago Francesco Benigno

Vladimir Luxuria, Tapiro di Striscia la Notizia per il caso Francesco Benigno: «La transfobia è una brutta malattia» - Vladimir Luxuria, Tapiro di Striscia la Notizia per il caso francesco benigno: «La transfobia è una brutta malattia» - Primo Tapiro d'Oro per Vladimir Luxuria. La conduttrice dell'Isola dei Famosi è stata la protagonista della puntata di martedì 14 maggio di Striscia la notizia, ...

"Non risponderò più". Tapiro d’oro a Vladimir Luxuria dopo lo scontro con Francesco Benigno - "Non risponderò più". Tapiro d’oro a Vladimir Luxuria dopo lo scontro con francesco benigno - Valerio Staffelli ha intercettato Luxuria per consegnargli il suo primo tapiro in carriera. Il motivo è lo scontro di fuoco a distanza avuto con l'ex naufrago francesco benigno ...

Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Vladimir Luxuria - Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Vladimir Luxuria - Stasera a Striscia La Notizia, Vladimir Luxuria ha ricevuto il Tapiro D'Oro dopo il botta e risposta con l'ex naufrago francesco benigno, squalificato dalla diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi ...