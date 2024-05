(Di martedì 14 maggio 2024) Milano – Seidi età compresa tra i nove e i dieci anni sono finiti algiovedì scorsoaver pranzato nelladi unaelementare pubblica in zona Affori. I bimbi, tutti alunni della stessa classe, hanno accusato lo stesso tipo di sintomi: dolori gastro-intestinali e bruciore alla gola. D ue sono stati portati all’ospedale Niguarda dai sanitari del 118 in codice verde, gli altri quattro sono stati accompagnati in un secondo momento: tutti sono stati visitati nella struttura (dove esiste anche un centro antiveleni che fornisce consulenze a tutto il Nord Italia) e dimessi; nessuno ha riportato gravi conseguenze. L’, da verificare con ulteriori accertamenti ancora in corso, è che i sei alunni di quarta elementare siano rimasti ...

Il mal di pancia dopo la mensa, 6 bambini in pronto soccorso: ipotesi acqua contaminata a scuola - Il mal di pancia dopo la mensa, 6 bambini in pronto soccorso: ipotesi acqua contaminata a scuola - Dolori gastrointestinali e bruciori alla gola per gli alunni di una quarta elementare di Affori. Tecnici di Ats in campo: sotto la lente alimenti e bevande consumati dai piccolo di 9 e 10 anni ...

Villa Mensa, un restauro da studiare: "Sarà protagonista a Ferrara Fiere" - Villa mensa, un restauro da studiare: "Sarà protagonista a Ferrara Fiere" - Copparo, verranno illustrati i risultati eccellenti dei lavori alla delizia vescovile di origine cinquecentesca "Saranno esposti materiali di cantiere come saggi, campionature, provini e minime attrez ...

Mense scolastiche, 85 euro il costo medio al mese per le famiglie, + 3% rispetto al 2023. Indagine Cittadinanzattiva - Mense scolastiche, 85 euro il costo medio al mese per le famiglie, + 3% rispetto al 2023. Indagine Cittadinanzattiva - 84 e 85 euro al mese: è quanto una famiglia ha speso in media nell’anno scolastico in corso per la mensa di un figlio iscritto rispettivamente alla scuola dell’infanzia e alla primaria. Si tratta di 4 ...