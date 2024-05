Internazionali d’Italia 2024 - la prima semifinale è Swiatek-Gauff

(Di martedì 14 maggio 2024) Saranno Igae Coco– confermando i pronostici della vigilia – ad affrontarsi nelladegli. Come già accaduto due settimane fa a Madrid, la numero uno del mondo passeggia su Madison Keys, imponendosi per 6-1 6-3, uno score identico a quello del penultimo atto nella capitale iberica. Dieci vittorie di fila per la tennista polacca, che quest’anno ha raggiunto finora almeno lain tutti i tornei ‘1000’ ad eccezion fatta di Miami e quest’oggi ha ottenuto già il successo n°34 nell’anno solare. TABELLONE COMPLETO Cococontinua ad alzare il livello e dopo non aver impressionato nei primi turni, ora sembra avere tutte le intenzioni di andare fino in fondo per la ...

Roma, 14 maggio 2024 – E’ stato eliminato il russo Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia 2024 . Il tennista numero 4 al mondo ha perso, agli ottavi, con lo statunitense Tommy Paul (numero 16 in ATP), con il risultato di 6-1 6-4, in 73 minuti ...

ATP Roma, Tsitsipas: 'Il Roland Garros mi darà delle risposte, ma ho buone sensazioni' - 'Oggi ho giocato a un livello altissimo', spiega il greco, 'lavorerò giorno per giorno per Parigi' Che prestazione di Stefanos Tsitsipas agli Internazionali d'Italia . Un dio greco che fa così bene a Roma non è così banale, ma in fin dei conti l'attuale n.8 al mondo ha sempre ben figurato sulla terra del Foro Italico, e non ha certo ...

ATP Roma, Medvedev: "Devo ritrovare la forza mentale. Non c'è un favorito al Roland Garros" - Medvedev alla ricerca di sé stesso:'Vorrei giocare meglio ma non ci riesco' Danil Medvedev ha perso una brutta partita contro Tommy Paul agli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia. A tratti, il russo è apparso irriconoscibile, ma ormai non ci stupiamo più di niente in questa edizione del Foro Italico. Dopo l'uscita di scena di Djokovic, è arrivata ...