Aspettare le sue risposte è il minimo Meloni allontana le dimissioni di Toti

Cautela sul Caso Toti, perché bisogna aspettare di sentire cosa ha da dire il governatore . Difesa del suo essere «del popolo» contro chi vorrebbe un mondo diviso tra «pesciaroli e dottori». Per niente spaventata dalla campagna elettorale che è di ...

Giorgia Meloni ha detto che sul Caso di Giovanni Toti non intende prendere alcun provvedimento: il presidente ligure, indagato per corruzione, darà "le sue risposte" quando sarà pronto a farlo. In un'intervista fiume, Meloni ha annunciato anche che ...