I Meloni | Non c' è più Tele-Pd I dati sui tg Rai che smontano i teoremi della sinistra

(Di martedì 14 maggio 2024) No al rimpasto e alle "accuse" su, sì alla riformagiustizia e avanti sul premierato. La presidente del Consiglio, Giorgia, chiude la rassegna 'Il giorno de 'La Verità'' alla Fondazione Catella di Milano e tocca tutti i temi caldipolitica con un occhio alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Le Europee non andranno a incidere sugli equilibrimaggioranza di governo, assicura. "Non ho mai pensato di fare un rimpasto, è una delle tantissime ricostruzioni forzate che leggo spesso. Tra gli obiettivi che mi sono data c'è quello di arrivare a cinque anni con il governo che ho nominato. Questo non è mai accaduto nella storia d'Italia", è la promessa dell'inquilina di Palazzo Chigi. Che poi a proposito dei desiderata in vistaformazione ...