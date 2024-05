F1 - gara GP Imola 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) La Formula 1 lascia gli Stati Uniti dopo il Gran Premio di Miami, per volare in Italia per disputare il GP di. Il circuito di Enzo e Dino Ferrari torna ad ospitare il Circus dopo un anno di assenza, con l’appuntamento del 2023 cancellato a causa del devastante maltempo che aveva colpito la regione in quel periodo. Oraè pronta a ripartire, diventando palcoscenico del settimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il fine settimana prevede un ritorno allaazione tradizionale, dopo due weekend che hanno visto andare in scena lasprint. Sono dunque previste tre prove libere, seguite dalla sessione di qualifiche il sabato e infine ladomenicale. I semafori del GP disi spegneranno alle 15:00 di domenica 19 maggio, con i piloti chiamati a completare 63 ...