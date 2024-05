WTA Roma 2024 | Iga Swiatek e Coco Gauff si ritroveranno in semifinale agli Internazionali d’Italia

(Di martedì 14 maggio 2024) Sarà di nuovo un confronto al vertice, quello che caratterizzerà ladella parte altain quota WTA 1000. Iga, infatti, se la vedranno tra di loro nel penultimo atto, anche se la polacca è inevitabilmente favorita dal roboante 9-1 nei precedenti. E sì che il primo si giocò proprio nella Capitale, tre anni fa, anche allora in. Nel match del pomeriggio non c’è assolutamente storia tra la numero 1 del mondo e l’altra USA Madison Keys: un 6-1 6-3 che arriva molto rapido (poco più di un’ora e un quarto) e senza particolari tremori. Mai un momento problematico per, sempre avanti, prendendo subito il break di vantaggio in entrambe le occasioni senza mai concedere ...

